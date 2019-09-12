«Балтийская жемчужина» обретет сердце

В рамках фестваля «Резус Красносельский» 16 сентября в микрорайоне «Балтийская жемчужина» появится надувное шестиметровое сердце площадью 250 кв. м.

Конструкцию в виде сердца установят на территории бизнес-центра «Балтийская жемчужина». Жители микрорайона получат возможность побывать на экскурсии внутри самого важного для жизни органа. Также гостей мероприятие ожидают развлекательные представления и конкурсы.

Помимо увеселительной программы, участники фестиваля смогут больше узнать о своем здоровье: пройти экспресс-тест на группу крови, получить индивидуальную консультацию и даже получить возможность в будущем стать донором костного мозга. Информацией о мероприятии поделились в пресс-службе микрорайона.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что капитальный ремонт Петергофского шоссе и проспекта Буденного обойдется в 140 млн рублей.