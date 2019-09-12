Иметь жилье в Петербурге без прописки — выгодно

Оказалось, что приобретение апартаментов с целью заработка на аренде намного выгоднее покупки квартир для тех же намерений.

Эксперты оценили среднюю стоимость жилья и среднюю стоимость посуточной аренды. В результате оказалось, что покупка апартаментов площадью около 25 кв. м. с целью последующей посуточной сдачи окупится приблизительно за 6,5 лет. А вот квартира таких же параметров, даже при условии одинакового дохода, начнет приносить чистую прибыль лишь спустя 12 лет, сообщает Lenta.ru.

Главное отличие квартиры от апартаментов в том, что юридически апартаменты являются объектом коммерческой недвижимости.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала о подорожании цен на коммунальное жилье в Петербурге. Рост стоимости квадратного метра за это лето составил 1,5%. Нынешняя стоимость равняется 94,8 тыс. рублей. Комната в коммуналке в Северной столице обойдется потенциальному покупателю в полтора миллиона рублей.