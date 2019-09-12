Британия рассказала о самом опасном оружии русских

По версии британских военных служб, зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический комплекс «Искандер» представляют наибольшую опасность со стороны России.

Помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл считает, что имеющееся у российской стороны оружие эффективнее имеющегося на данный момент у Британии. Он призывает страну как можно скорее заняться подготовкой ответного вооружения. Болл предлагает изменить тактику ведения военных действий и внедрять в военные разработки искусственный интеллект, сообщает портал Janes 360.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb освещала высказывание главы Объединенного командования британских вооруженных сил Патрика Сандерса о том, что Россия может возобновить «Большую игру».