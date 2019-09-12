Женщине стало плохо во время службы в Казанском соборе

Город с самого утра готовится к крестному ходу. Фото: https://pixabay.com

Город с самого утра готовится к крестному ходу. Фото: https://pixabay.com

К храму пришлось вызвать скорую, так как прихожанка плохо себя почувствовала. Это произошло во время службы перед началом крестного хода.

По информации Фонтанки.Ру, в этот день, 12 сентября, служба была немноголюдной, в Казанском соборе было достаточно просторно и свежо. Поэтому духота не могла послужить причиной плохого самочувствия женщины.

Однако, ей стало нехорошо и пришлось вызвать скорую помощь. Навстречу врачам девушку вынесли на руках.

Служба в храме относилась к началу крестного хода, который начнется возле Казанского собора 12 сентября в 11:00. Шествие посвящено дню Александра Невского.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что на Троицкой площади Петроградской стороны, по соседству с Петропавловской крепостью, могут возвести уменьшенную копию самого первого петербургского храма.