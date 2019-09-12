В Юнтоловском заповеднике изнасиловали бизнесвумен

В Приморском районе Петербурга бизнесвумен изнасиловал работавший там же на стройке мигрант.

Женщина обратилась в полицию по факту изнасилования. По словам жертвы, злоумышленник напал на нее 10 сентября, вечером, в районе Юнтоловского заповедника. Подозреваемый, гражданин Узбекистана, уже задержан.

Мужчина подрабатывал на стройке в Юнтоловском заказнике. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося. По факту насильственного акта возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что двое мужчин изнасиловали свою 27-летнюю собутыльницу-пермчанку во время совместного распития спиртных напитков. Подозреваемые, 27-летний петербуржец и 31-летний уроженец Азербайджана, задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.