В российском МИД заявили о риске начала ядерной войны

В российском МИД заявили о риске начала ядерной войны
Сергей Рябков. Фото: МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о риске начала ядерной войны. Негативная динамика, по его словам, ощущается в последний год.

Дипломат 12 сентября выступил в пресс-центре ТАСС с докладом «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности».

«Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год», — сказал он.

Негативными последствиями чревато поведение западных коллег, считает Рябков. Это, по его мнению, проявляется в нежелании идти на диалог по назревшим вопросам и расшатывании архитектуры контроля над вооружением.

Ядерные державы, как подчеркнул Рябков, должны снова подтвердить недопустимость ядерной войны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Сергей Рябков прокомментировал отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

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