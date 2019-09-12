Петербургский суд отправил «короля эрекции» на полгода в «Кресты»

Петербургский суд отправил &#171;короля эрекции&#187; на полгода в &#171;Кресты&#187;
Мужчина отправился под стражу вновь. Фото: lenobl.ru

Бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов, в производстве небезопасных лекарств и обращении фальсифицированных БАДов.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Обо всем сообщает «Мойка78», ссылаясь на решение Сестрорецкого районного суда Санкт-Петербурга. Миллиардеру Игорю Воробьеву предстоит содержаться под стражей до третьего марта 2020 года. Бизнесмена подозревают в том, что он не выплатил более 700 миллионов рублей налогов, а также в продаже некачественных препаратов и БАДов без документов.

В здании суда Воробьев так и не появился – он участвовал в видеоконференции, в которой были сбои.

«По моему мнению, сотрудники Следственного комитета и прокуратуры в очередной раз делают суд заложником своего неумения работать в строго отведенные сроки, принуждая его к принятию заведомо незаконных решений»,

— заявил «Мойке78» представляющий интересы Игоря Воробья адвокат Никита Филатов. Защита планирует оспорить слушание и решение.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что глава ВТБ предложил отменить налоги для малоимущих россиян.

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