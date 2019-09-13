Мужчину с проломленной головой нашли на парковке в Кировском районе

Мужчину с проломленной головой нашли на парковке в Кировском районе
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: Baltphoto

Вечером 12 сентября с Дачного проспекта госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии.

Как стало известно GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, в одну из петербургских больниц в Кировском районе доставили местного жителя. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Врачи диагностировали перелом черепа, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Мужчина был найден на открытой парковке возле дома 10 корпус 7 по Дачному проспекту. Он лежал возле разобранного автомобиля марки «Ауди», на котором не было номеров.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проверяются записи с камер видеонаблюдения.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на выезде из Бугров трое устроили драку. Люди пишут, что все случилось во Всеволожском районе Ленинградской области на дороге из Бугров в Мурино.

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Мужчину с проломленной головой нашли на парковке в Кировском районе
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