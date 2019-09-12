На выезде из Бугров трое устроили драку

Очевидцы считают, что причиной конфликта могла стать езда по обочине одного из автомобилистов.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Обо всем рассказали свидетели в социальной сети «Вконтакте» в сообществе » Девяткино LIVE| Мурино». Люди пишут, что все случилось во Всеволожском районе Ленинградской области на дороге из Бугров в Мурино. По предварительным данным, одним мужчинам не понравилось, что другой ехал по обочине, нарушая ПДД. Они решили обучить автохама вежливости, из-за чего и завязалась драка. Видео: Вконтакте

Видео с дракой сняли пассажиры маршрутки, проезжающей мимо. Пока непонятно, чем закончилась ссора. Остается надеяться, что никто серьезно не пострадал.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Невском сбили курьера «Яндекс. Еды». Петербуржец доставлял чей-то ужин на велосипеде, когда на него наехал автомобиль. На место уже прибыла карета скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Курьер явно получил травмы, но насколько серьезные – неясно.