Петербуржец избил друга арматурой, а после задушил хомутом

По подозрению в убийстве был задержан его приятель убитого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

По подозрению в убийстве был задержан его приятель убитого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Жителя Кировского района, числившегося пропавшим с 2017 года, обнаружили мертвым в лесу во Всеволожском районе.

В лесном массиве во Всеволожском районе был обнаружен закопанный труп. Личность убитого удалось установить. Им оказался житель Кировского района, который ушел из дома на проспекте Ветеранов еще в 2017 году и не вернулся.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Стражи порядка установили в ходе расследования, что пропавшего больше нет в живых. По подозрению в убийстве был задержан его приятель.

По версии следствия, инцидент произошел в квартире у подозреваемого в одном из домов по улице Солдата Корзуна. В ходе возникшего конфликта, который перерос в драку, предполагаемый преступник ударил пострадавшего арматурой, а после задушил пластиковым хомутом. Затем он вывез тело приятеля в лесной массив, где его закопал.

Ранее GazetaSPb сообщала, что мужчину с проломленной головой нашли на парковке в Кировском районе.