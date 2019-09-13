На проспекте Стачек ограбили прохожего

В Кировском районе на прохожего напал бомж, украв у мужчину наручные часы, банковскую карту и украшения.

Жертва ограбления обратилась в полицию в четверг, 12 сентября. По словам потерпевшего, ограбление произошло несколькими днями ранее. Злоумышленник напал на мужчину и, применив физическую силу, отобрал у него часы, ювелирные изделия и карту «Сбербанка».

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался бомж. Грабителя обнаружили на Кронштадтской улице, при нем находилось все украденное. Личные вещи вернули владельцу, а нападавшего доставили в отдел полиции.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об ограблении супермаркета «Spar» на Комендантском проспекте. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников, которыми оказались двое первокурсников Невского колледжа и училища им. Небольсина.