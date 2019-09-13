На проспекте Стачек ограбили прохожего

На проспекте Стачек ограбили прохожего
Благодаря оперативным действиям стражей порядка, потерпевшему вернули его имущество. Фото: https://pixabay.com/

В Кировском районе на прохожего напал бомж, украв у мужчину наручные часы, банковскую карту и украшения.

Жертва ограбления обратилась в полицию в четверг, 12 сентября. По словам потерпевшего, ограбление произошло несколькими днями ранее. Злоумышленник напал на мужчину и, применив физическую силу, отобрал у него часы, ювелирные изделия и карту «Сбербанка».

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался бомж. Грабителя обнаружили на Кронштадтской улице, при нем находилось все украденное. Личные вещи вернули владельцу, а нападавшего доставили в отдел полиции.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об ограблении супермаркета «Spar» на Комендантском проспекте. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников, которыми оказались двое первокурсников Невского колледжа и училища им. Небольсина.

новости спб ограбление происшествия проспект стачек
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России наказали нескольких чиновников, допустивших бегство ...
Минфин: после реформы ОСАГО тарифы могут снизиться
В правительстве не планируют отменять восьмичасовой рабочий день
СМИ сообщают о блокировке банковских счетов Киркорова
В Ломоносове ограбили пенсионерку на 700 тысяч рублей
ГИБДД будет ловить нетрезвых водителей в Петербурге и Ленобласти
На проспекте Стачек ограбили прохожего
Расписание «Ласточки» из Петербурга в Великий Новгород временно ...