Первокурсники ограбили «Спар» на Комендантском проспекте

Студенты подозреваются в совершении кражи из супермаркета с применением насилия.

Нарушители совершили преступление 10 сентября. Ворвавшись в помещение супермаркета на Комендантском проспекте, молодые люди украли продукты на сумму 2 тысячи рублей и скрылись с места преступления. Во время попытки сбежать с похищенным, злоумышленники применили физическую силу.

Сотрудники полиции подозревают в случившемся двух первокурсников Невского колледжа и училища им. Небольсина. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, нарушители, как сообщается, сожалеют о произошедшем.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала об ограблении 80-летней пенсионерки, проживающей на улице Софьи Ковалевской. Заявление в полицию о случившемся написал её внук. Неизвестная женщина, придя домой к бабушке заявителя украла из квартиры 204 тысячи рублей.