СМИ сообщают о блокировке банковских счетов Киркорова

Информация о блокировке счетов Филиппа Киркорова появилась в Сети утром 13 сентября. Однако представитель артиста Геннадий Рыбак опровергает эту информацию.

Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета Филиппа Бедросовича в двух банках 12 сентября. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на решение налоговой, которое имеется в распоряжении агентства.

Согласно данным журналистов, в базе данных ФНС «Банкинформ» 12 сентября 2019 года появилась информация о блокировке счетов Киркорова в «СДМ-Банке» и «Сбербанке».

При этом гендиректор артиста заявил, что никакие счета Киркорова заблокированы не были и он впервые слышит подобную информацию. Также он назвал эту информацию фейком.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Киркоров матом выразил недовольство организацией “Новой Волны”.