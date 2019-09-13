В правительстве не планируют отменять восьмичасовой рабочий день

По словам вице-премьера Константина Чуйченко, официальный график работы россиян останется неизменным.

Длительность рабочей недели, 40 часов, останется прежней. В рамках проведения «регуляторной гильотины» менять условия в правительстве РФ не уполномочены, поскольку именно эта цифра зафиксирована в Трудовом Кодексе РФ.

Вопрос о продолжительности рабочего дня стал актуальным в связи с реформой, коснувшейся ряда устаревших советских законов, подлежащих отмене. В частности, восьмичасовой рабочий день первоначально был установлен в декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года. Но, поскольку впоследствии этот нормативный акт был перенесен, сначала в 1992 году в Кодекс законов о труде (КЗОТ) РФ, а затем — в Трудовой кодекс РФ, положение останется неизменным.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что глава Минтруда рассказал, кого коснется повышение МРОТ в 2020 году.