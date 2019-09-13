В Германии не знают, что делать с «проклятым» наследием советских войск

Комитет по охране памятников в Германии надеется на восстановление объектов. Фото: https://pixabay.com

Комитет по охране памятников в Германии надеется на восстановление объектов. Фото: https://pixabay.com

После вывода советских войск в Германии осталась 300 гектаров казарм. Немцы не понимают, что делать с «проклятым» наследием.

Уничтожить оставшиеся руины окончательно невозможно, поскольку они являются историческим памятником. Однако деньги на их реставрацию и поддержание также не выделяются, об этом пишет немецкое издание Bild.

Несмотря на то, что часть площадей засадили лесами и создали солнечные электростанции, остается непонятным, что делать с остальными развалинами. В Германии их считают «проклятыми», поскольку нет средств ни на ремонт, ни на снос.

Напомним, что речь идет о следах пребывания Западной группы войск, временно обосновавшейся на германской территории. Войска покинули страну в 1992 году.

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