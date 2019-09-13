Стрелявшему из окна петербуржцу вынесли приговор

Стрелявшему из окна петербуржцу вынесли приговор
Преступник отделался условным сроком. Фото: https://pixabay.com

Житель Петербурга, стрелявший из окна своей квартиры, получил условный срок.

В мае 2018 года мужчина после большого количества выпитого спиртного открыл стрельбу из окна своей комнаты в коммунальной квартире. Один из совершённых случайных выстрелов попал в стекло стоящего неподалеку на улице автомобиля.

Нарушителю спокойствия предъявили обвинение по статье «Хулиганство с применением оружия». Злоумышленник получил 1 год и 8 месяцев условного срока.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в автомобиле бывшего сотрудница полиции нашли патроны, наркотики и запрещенную литературу. Машину злоумышленника остановили после непродолжительной погони, у сидевших в салоне молодых людей, уроженцев Дагестана и Махачкалы, обнаружили, помимо прочего, пистолет ТТ с семью патронами.

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