Стрелявшему из окна петербуржцу вынесли приговор

Житель Петербурга, стрелявший из окна своей квартиры, получил условный срок.

В мае 2018 года мужчина после большого количества выпитого спиртного открыл стрельбу из окна своей комнаты в коммунальной квартире. Один из совершённых случайных выстрелов попал в стекло стоящего неподалеку на улице автомобиля.

Нарушителю спокойствия предъявили обвинение по статье «Хулиганство с применением оружия». Злоумышленник получил 1 год и 8 месяцев условного срока.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в автомобиле бывшего сотрудница полиции нашли патроны, наркотики и запрещенную литературу. Машину злоумышленника остановили после непродолжительной погони, у сидевших в салоне молодых людей, уроженцев Дагестана и Махачкалы, обнаружили, помимо прочего, пистолет ТТ с семью патронами.