ФСБ планирует заблокировать два онлан сервиса по обмену сообщениями

ФСБ планирует заблокировать два онлан сервиса по обмену сообщениями
Требование выразили в первом полугодии 2019 года. Фото: pixabay.com

По запросу ФСБ могут заблокировать два защищенных иностранных сервиса по обмену сообщениями. Просьба была адресована Роскомнадзору.

Речь идет о компаниях Heinlein Support GmbH (владелец Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет сервисом Scryptmail.com). По просьбе ведомства, руководство должно передать данные для включения в реестр организаторов распространения информации. Требование выразили в первом полугодии 2019 года, ответ ожидается до сих пор.

Как сообщают РИА Новости, представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский назвал ситуацию нарушением законодательства. В настоящее время ведомство планирует обратиться в суд, в результате чего сервисы могут заблокировать.

Напомним, что весной прошлого года ведомство начинало блокировку Telegram. Действия были приняты из-за отказа от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений. Однако сервис продолжает работу.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Telegram распространяли фейковые видео о выборах.

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