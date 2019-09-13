ФСБ планирует заблокировать два онлан сервиса по обмену сообщениями

По запросу ФСБ могут заблокировать два защищенных иностранных сервиса по обмену сообщениями. Просьба была адресована Роскомнадзору.
Речь идет о компаниях Heinlein Support GmbH (владелец Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет сервисом Scryptmail.com). По просьбе ведомства, руководство должно передать данные для включения в реестр организаторов распространения информации. Требование выразили в первом полугодии 2019 года, ответ ожидается до сих пор.
Как сообщают РИА Новости, представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский назвал ситуацию нарушением законодательства. В настоящее время ведомство планирует обратиться в суд, в результате чего сервисы могут заблокировать.
Напомним, что весной прошлого года ведомство начинало блокировку Telegram. Действия были приняты из-за отказа от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений. Однако сервис продолжает работу.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Telegram распространяли фейковые видео о выборах.