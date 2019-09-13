Отопление в Ленинградской области станет доступнее

Теперь ленинградцы смогут подключить к сети газораспределения газовые котел и плиту. Фото: pixabay

Теперь ленинградцы смогут подключить к сети газораспределения газовые котел и плиту. Фото: pixabay

В Ленобласти расширяют круг родственников при подключении к газоснабжению, а минимальный размер льгот увеличили до 145 тыс. рублей.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко внес изменения в порядок предоставления льгот жителям при подключении газового оборудования к сетям газораспределения в частных домах. Дрозденко подписал постановление, в котором расширен круг родственников, а минимальный размер субсидии увеличили до 145 тыс. рублей, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Теперь ленинградцы смогут подключить к сети газораспределения газовые котел и плиту. Также, после нововведения, ближайшие родственники льготника могут рассчитывать на субсидии из бюджета области.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Путин распорядился поддержать медработников жильем и льготами. Врачи будут иметь возможность получить служебное жильё, дополнительные выплаты и льготные ипотечные условия.