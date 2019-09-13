Петербуржскому строительству грозит монополизация и рост цен на жилье

По словам эксперта, рынок недвижимости на тонкой грани, переход которой приведет к монополизации. Фото: https://pixabay.com

По словам эксперта, рынок недвижимости на тонкой грани, переход которой приведет к монополизации. Фото: https://pixabay.com

Крупные застройщики только за последние полгода на 10% увеличили долю в предложениях жилья, перейдя порог в 60%. Это грозит началом монополизации рынка.

Об этом сообщает генеральный директор консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg Николай Пашков. 20 лет назад эти же компании обеспечивали лишь около 45% предложений на рынке. За 10 лет объем предлагаемого жилья вырос с 2,5 до 4,5 млн кв. м. Если так и будет продолжаться, то вскоре копании перейдут порог в 80%, что представляет угрозу монополизации. Также, происходящее отразится на цене недвижимости, которая начнет расти.

Помимо этого, менее масштабные компании уже сейчас вытесняются в Ленобласть, что приводит к замедлению пригородного строительства.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала, что цены на новостройки в Петербурге вырастут на 15-20% в ближайшие годы.