Зарплаты бюджетников проиндексируют на 4% в 2020 году

Индексация коснется не вошедших в майский указ президента от 2012 года работников бюджетных учреждений и осуществится 1 октября 2020 года.

Повышение зарплат ожидает сотрудников социальных и научных учреждений, гидреметеорологов, работников медико—социальных служб, ветлабораториях и других. Это изменение учитывает сохранение принятого соотношения между средней зарплатой бюджетников и средним уровнем оплаты труда по региону в целом. Для этих целей из государственного бюджета будет выделено 100 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице—премьера Татьяну Голикову.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о предполагаемом минимальном уровне оплаты труда установленном на следующий год. Эта сумма составит 12 130 рублей, что на 850 рублей больше, чем показатель этого года.