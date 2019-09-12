Установлена минимальная зарплата в 2020 году

Установлена минимальная зарплата в 2020 году
Размер минимальной зарплаты повысят на 850 рублей. Фото: https://pixabay.com/

Размер минимальной заработной платы в следующем году будет равняться 12130 рублям.

Сегодня, 12 сентября законопроект с этими цифрами рассмотрят на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Сумма МРОТ равняется прожиточному минимуму. Для сравнения, в 2019 году сумма прожиточного минимума составляет 11 280 рублей.

Стоит отметить, что основой МРОТ является прожиточный минимум, установленный во втором квартале предыдущего года.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году коснется лишь четырех миллионов жителей страны.

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