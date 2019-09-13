Кремль ориентируется на ЦИК в оценке петербургских выборов

Кремль ориентируется на ЦИК в оценке петербургских выборов
Прошедшие в Петербурге муниципальные выборы взволновали не только общественность, но и ЦИК. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Главный контроль за выборами осуществляется в ЦИК, считают в Кремле.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, выводы, как и контроль за течением и результатами выборов — прерогатива Центральной избирательной комиссии. В Кремле известно о том, что выборы муниципальных депутатов в Петербурге прошли не гладко и оставили спорные моменты.

Напоминаем, ранее GazetaSPb сообщала, что вчера, 12 сентября, стало известно о намерении оспорить итоги выборов в МО «Смольнинское». Причиной этому послужила система агитации «Умное голосование», представленная штабом Алексея Навального. По словам истца, Анастасии Колб, эта система оказала психологическое давление на избирателей и помешала сделать осознанный выбор, вследствие чего результаты состоявшихся еще 8 сентября выборов были искажены.

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