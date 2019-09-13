На Заневском легковушка лишилась переда и вырвала колеса «ГАЗели»

В Красногвардейском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Авария случилась сегодня днем, 13 сентября, на углу Заневского проспекта и улицы Стахановцев

На месте столкнулись Mazda RX-8 и грузовая «Газель». Со слов очевидцев, легковой автомобиль вынесло на встречную полосу под грузовик, в результате чего оба получили серьезные повреждения.

На опубликованных в социальной сети «ВКонтакте» фотографиях видно, что у «легковушки» полностью разбит перед, а «Газели» вырвало колеса. При этом водители отделались легкими травмами и смогли самостоятельно выйти из машин.

Причины произошедшего в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» не называются.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на проспекте Римского-Корсакова случился пожар. Спасатели ликвидировали возгорание спустя 20 минут. Обошлось без пострадавших.