На Заневском легковушка лишилась переда и вырвала колеса «ГАЗели»

На Заневском легковушка лишилась переда и вырвала колеса &#171;ГАЗели&#187;
Автомобили сильно пострадали. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Авария случилась сегодня днем, 13 сентября, на углу Заневского проспекта и улицы Стахановцев

На месте столкнулись Mazda RX-8 и грузовая «Газель». Со слов очевидцев, легковой автомобиль вынесло на встречную полосу под грузовик, в результате чего оба получили серьезные повреждения.

На опубликованных в социальной сети «ВКонтакте» фотографиях видно, что у «легковушки» полностью разбит перед, а «Газели» вырвало колеса. При этом водители отделались легкими травмами и смогли самостоятельно выйти из машин.

Легковой автомобиль лишился капота. Фото: vk.com/spb_today

Причины произошедшего в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» не называются.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на проспекте Римского-Корсакова случился пожар. Спасатели ликвидировали возгорание спустя 20 минут. Обошлось без пострадавших.

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