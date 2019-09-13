В Грузии застрелили россиянина

В Грузии застрелили россиянина
В Грузии ведутся оперативные мероприятия по поимке преступника. Фото: https://pixabay.com/

65-летний мужчина убит из огнестрельного оружия.

Инцидент произошел в селе Гора Дманисского района. Информация об этом появилась на Первом канале Общественного вещателя Грузии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, по статье «Умышленное убийство». Полиция ищет преступника, которому грозит от семи до пятнадцати лет заключения.

Как сообщает ТАСС, представители пресс-службы МВД не раскрыли не раскрыли гражданство убитого.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о жителе Петербурга, которому предъявлены обвинения в убийстве 38-летнего сына своей сожительницы. Мужчина ударил его арматурой по голове, а затем задушил. После чего, желая избавиться от признаков преступления, запаковал тело и спрятал в лесном массиве в Ленобласти.

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