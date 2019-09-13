В Петербурге задержан водитель, подозреваемый в жестоком убийстве

В Петербурге задержан водитель, подозреваемый в жестоком убийстве
Убийство произошло 30 ноября 2017 года. Фото: СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Житель Петербурга, подозреваемого в убийстве и последующем сокрытии следов преступления, задержали 12 сентября.

49-летний мужчина, работающий водителем, два года назад, в ноябре 2017, поссорился с 38-летним сыном своей сожительницы. Конфликт произошел в одном из домов на улице Солдата Корзуна. В результате ссоры преступник нанес жертве удар арматурой по голове, после чего задушил, используя пластиковый хомут.

Совершив убийство, злоумышленник решил спрятать тело. Он запаковал его в чехол от байдарки и отвез на автомобиле во Всеволожский район Ленобласти, где располагалась дача подозреваемого. Там он закопал труп на территории лесного массива.

Уже после задержания, в ходе следственного эксперимента, злоумышленник показал место, где были обнаружены останки убитого. Расследование продолжается, как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Ранее GazetaSPb сообщала о задержании жителя Ленобласти, подозреваемого в убийстве таксиста.

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