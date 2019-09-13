С понедельника в Петербурге начнется периодическое протапливание

С понедельника в Петербурге начнется периодическое протапливание
О переходе на регулярное отоплении в комитете сообщат позднее. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

С начала следующей недели, 16 сентября, в Северной столице запустят периодическое протапливание.

Решение было принято в связи с прогнозами синоптиков. Со слов специалистов, температура воздуха в ночное время значительно понизится.

Как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению, в ходе протапливания теплоснабжающие организации будут постепенно включать источники тепла для отопительной циркуляции и создания возможности подключения потребителей к централизованной системе отопления.

В первую очередь тепло начнут подавать батареи в детских садах и школах, а также в учреждениях здравоохранения и соцзащиты. О переходе на регулярное отоплении в комитете сообщат позднее. Решение будет зависеть от погодных условий.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что с начала 2019 года в Петербурге установили 89 светофоров, которые работают от солнечной батареи.

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