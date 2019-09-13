ОМОНовец вытащил женщину, упавшую в канал Грибоедова

ОМОНовец вытащил женщину, упавшую в канал Грибоедова
Росгвардейцы оказали женщине доврачебную помощь. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Санкт-Петербурге сотрудник ОМОН спас утопающую женщину. Петербурженка упала в канал Грибоедова во время крестного хода.

Инцидент произошел в четверг, 12 сентября. Лейтенант полиции увидел как гражданка упала в воду, после чего он бросился к ней на помощь. Офицер подплыл к утопающей и доставил ее у берегу. На набережной другие сотрудники помогли им выбраться.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по городу и области, на место прибыла скорая помощь. В настоящее время с женщиной все в порядке.

Причина падения не сообщается.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что с понедельника, 16 сентября, в городе начнется периодическое протапливание.

канал грибоедова новости спб росгвардия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Свалка на Советском проспекте разрослась до уголовного дела
Собчак и Богомолов обвенчались в Москве
«Зенит» обыгрывает «Арсенал» после первого тайма
Петербургского генерала заподозрили в подделке справки ради отпуска
По Петербурге в троллейбусе проехали герои рассказов О.Генри
Дзюба забил первый гол в матче с «Арсеналом»
Пожар на подстанции «Восточная-коммунальная» в Петербурге локализован
Партия опасного мяса может продаваться в Петербурге