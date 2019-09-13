Петербургского генерала заподозрили в подделке справки ради отпуска

В подделке документов подозревается генерал-майор внутренней службы. В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело.

Согласно следствию, генерал-майор предоставил поддельный больничный лист о своей госпитализации. Однако вместо медучреждения он отправился в Крым. Ущерб оценивается в 150 тыс. рублей.

Как сообщает «Фонтанка», дело возбудили по статье о подделке, изготовлении или оборте поддельных документов.

В ходе допроса 55-летний генерал признался, что во время больничного выезжал в Крым. А поступок он назвал незначительным нарушением.

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