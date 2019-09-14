В США получили цветной снимок межзвездной кометы, открытой крымчанином

Американские астрономы смогли получить цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov). Её открыл крымский астроном-любитель Геннадий Борисов.

Астрономы наблюдали за кометой с помощью многоцелевого спектрографа Gemini, сообщается на сайте американской обсерватории Gemini, расположенной в штате Гавайи.

Добиться цветного изображения удалось, благодаря возможности Gemini производить быструю регулировку наблюдений за подобными объектами.

Диаметр кометы составляет порядка 20 км. Обнаружена она была на границе созвездий Рыси и Рака. Движется небесное тело со скоростью 30 км/час.

Открыта межзвездная комета C/2019 Q4 (Borisov) была 30 августа 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что недалеко от Земли обнаружили потенциально обитаемую планету. На ней есть вода в жидком состоянии.