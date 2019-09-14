Охотник из Ленобласти пробрался в жилой дом, где украл ружье, патроны и спальный мешок

Правоохранители задержали мужчину, укравшего из жилого дома в Приозерском районе Ленобласти «набор для охоты».

Все произошло в период с 9 по 12 сентября в деревне Овраги Ленобласти, где мужчина пробрался в цокольный этаж жилого дма и тайно похитил из мастерской: гладкоствольное ружье, патронташ с патронами 12 калибра в количестве 14-штук, коробка с патронами 12 калибра в количестве девяти штук, рюкзак для туризма, куртку-пуховик в чехле и спальный мешок. Об этом в полицию заявил 53-летний местный житель 13 сентября.

Материальный ущерб оценивается на сумму более 17 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Правоохранительные органы «по горячим» следам раскрыли преступление. Преступником оказался 41-летний мужчина. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в машине бывшего сотрудника полиции нашли оружие и наркотики.