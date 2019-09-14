В Кронштадте стартовал фестиваль ретротехники «Фортуна»

В Кронштадте стартовал фестиваль ретротехники &#171;Фортуна&#187;
Мероприятие семейного формата, так что люди всех возрастов найдут себе занятие по душе. Фото: https://pixabay.com

Седьмой международный фестиваль ретротехники пройдет в эти выходные, 14 и 15 сентября, в форте Константин.

Участники мероприятия, среди которых будут и иностранцы, представят гостям почти пятьсот единиц разнообразной техники: автомобилей, автобусов, мотоциклов. Среди ретроавто есть и свои достопримечательности и знаменитости, которые поучаствуют в показательных заездах.

Помимо этого, гостей ожидает масштабная развлекательная программа: показ мод с историческими костюмами, отдельные игровые зоны для детей с батутами и парками, выставка прямо на территории форта, а также парад ретроавтомобилей.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что студенческие отряды в Петербурге в эту субботу, 14 сентября, закрывают трудовой сезон. Итоги лета подведут на территории Петропавловской крепости.

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