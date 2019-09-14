Студотряды в Петербурге закрывают трудовой сезон

Студотряды в Петербурге закрывают трудовой сезон
На мероприятии ожидается много гостей. Фото: https://pixabay.com

Линейка, посвященная закрытию летнего трудового сезона студенческих отрядов, пройдет в Петропавловской крепости. На мероприятии подведут итоги прошедшего лета, наградят лучших.

Торжественное закрытие пройдет в субботу, 14 сентября, в Петропавловке, у Нарышкина бастиона. Среди ожидаемых гостей — ветераны, члены администрации города, работодатели и, собственно, сами студенты.

В рамках мероприятия участники обсудят итоги уходящего трудового сезона, представят гостям творческие номера и, конечно, отметят наградами самых активных трудящихся.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в субботу, 14 сентября, на Елагином острове состоится гонка дронов. Мероприятие под названием «Елагин слет» начинается ровно в полдень. Среди представленных участников — радиоуправляемые внедорожники, танки и самолеты. После окончания пройдет церемония награждения победителей.

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