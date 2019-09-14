«Газпром» сократил поставки через OPAL

На новых условиях "Газпром" проработал всего 3 года. Фото: https://pixabay.com

На новых условиях "Газпром" проработал всего 3 года. Фото: https://pixabay.com

Ограничение, которое наложил на компанию Суд Европейского союза, стало действовать с сегодняшнего дня, 14 сентября.

Снижение поставок через газопровод OPAL составило около 0,6 миллиона кубов в час. Однако, в то же время, поставки через газопровод NEL увеличились на 0,3 миллиона кубов час. Через него также осуществляется транзит российского газа из «Северного потока».

Как сообщает РИА Новости, решение Суда Евросоюза было принято в соответствии с поступившей от Польши жалобой. Суд охарактеризовал причину отмены решения от 2016 года тем, что российская компания нарушила принципп энергетической солидарности.

В 2016 году Еврокомиссия расширила доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что реку в Колпино залили нефтью. Специалисты собрали в водоеме 1300 кг смеси воды и нефти и 400 кг нефтесодержащих отходов.