Во втором сезоне шоу «Голос 60+» участвует 91-летняя певица

Во втором сезоне шоу &#171;Голос 60+&#187; участвует 91-летняя певица
Самую возрастную участницу члены жюри встречали стоя. Фото: https://pixabay.com

Наставниками полюбившегося зрителям проекта в этот раз будут Лев Лещенко, Пелагея, Михаил Боярский и Валерия. Ведущим остается Дмитрий Нагиев.

Первый выпуск шоу принес в команды наставников восемь новых участников. Слепое прослушивание, в том числе, прошла 91-летняя Людмила Пахомова. Также среди потенциальных финалистов «Голоса» оказался солист «Самоцветов» Олег Слепцов, который настолько поразил своим вокалом всех членов жюри, что Михаил Боярский даже высказался, что не прочь и сам поучиться такому исполнению.

Жанровые предпочтения участников оказались очень разными: от оперных арий до современных песен, от романсов до классики зарубежных исполнителей.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что 1 сентября на «Газпром Арене» выступил хор из сорока тысяч участников, исполнивший гимн России.

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