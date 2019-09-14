Во втором сезоне шоу «Голос 60+» участвует 91-летняя певица

Наставниками полюбившегося зрителям проекта в этот раз будут Лев Лещенко, Пелагея, Михаил Боярский и Валерия. Ведущим остается Дмитрий Нагиев.

Первый выпуск шоу принес в команды наставников восемь новых участников. Слепое прослушивание, в том числе, прошла 91-летняя Людмила Пахомова. Также среди потенциальных финалистов «Голоса» оказался солист «Самоцветов» Олег Слепцов, который настолько поразил своим вокалом всех членов жюри, что Михаил Боярский даже высказался, что не прочь и сам поучиться такому исполнению.

Жанровые предпочтения участников оказались очень разными: от оперных арий до современных песен, от романсов до классики зарубежных исполнителей.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что 1 сентября на «Газпром Арене» выступил хор из сорока тысяч участников, исполнивший гимн России.