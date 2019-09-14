На Пролетарской дерево упало на стоявшие рядом автомобили

На Пролетарской дерево упало на стоявшие рядом автомобили
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и участковый. Фото: https://vk.com/spb_today

В Колпино, во дворе дома №131 по Пролетарской улице дерево свалилось на припаркованные автомобили.

Об инциденте, произошедшем сегодня, 14 сентября, сообщили очевидцы в социальных сетях, информация появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам свидетелей события, другие машины оказались лишены возможности выехать со двора или попасть внутрь. Подобраться к парадной пешком также затруднительно.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, уже ликвидируют ситуацию.

Причиной падения дерева послужил сильный ветер, о возможном усилении порывов ветра жителей Петербурга предупреждали в МЧС.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что вчера, 13 сентября, усиленные порывы ветра послужили причиной падения деревьев в нескольких районах Петербурга. Пострадало несколько автомобилей.

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