В «Жемчужной плазе» посетителей эвакуировали из-за задымления

В эту субботу, 15 сентября, в торговом центре «Жемчужная плаза» объявили эвакуацию посетителей из-за задымления.

Информация об инциденте появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Как пишут очевидцы, из торгового комплекса «Жемчужная плаза», расположенного на Петергофском шоссе около четырех часов дня стали эвакуировать посетителей.

Точных сведений о причинах эвакуации нет, интернет-пользователи высказывают предположения о задымлении на подземном паркинге и о возможности распространения фейковой информации об опасности.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что 11 сентября в Петербурге эвакуировали торговый центр «Южный полюс», расположенный во Фрунзенском районе Северной столицы. Посетителей вывели даже из кинотеатра, прямо во время просмотра нового триллера «Оно 2». Причины эвакуации также остаются неизвестными.