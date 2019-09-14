В Ленобласти женщину обокрали на 100 тысяч рублей

В Ленобласти женщину обокрали на 100 тысяч рублей
Злоумышленники разыскиваются. Фото: https://pixabay.com

Жительница деревни Устье обратилась в полицию с заявлением о краже ста тысяч рублей. Их пропажу она заметила после ухода двух неизвестных, представившихся продавцами меда.

Полиция Соснового Бора разыскивает двух злоумышленников, которые проникли в дом к женщине под предлогом продажи меда. После того, как они покинули жилье, хозяйка обнаружила пропажу сумки, в которой лежала крупная сумма денег, а именно — 100 тысяч рублей.

Об инциденте, произошедшем в деревне Устье Ленинградской области, сообщили в пресс службе ГУ МВД по СПб и Ленобласти. Сотрудниками полиции приняты все меры к розыску преступников.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Красносельском районе сотрудники полиции вернули местному жителю похищенное транспортное средство. Злоумышленником оказался 21-летний житель Красногвардейского района.

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В Ленобласти женщину обокрали на 100 тысяч рублей
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