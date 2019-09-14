Петербург претендует на получение субсидий для развития внутреннего туризма

В этом году ожидаемое число посетивших Северную столицу туристов - 9 млн человек. Фото: https://pixabay.com/

В этом году ожидаемое число посетивших Северную столицу туристов - 9 млн человек. Фото: https://pixabay.com/

Власти Петербурга рассчитывают, что город примет участие в новой федеральной программе и получит дополнительное финансирование.

Субсидии будут выдаваться непосредственно туроператорам. Они рассчитаны, в первую очередь, на то, чтобы сделать доступными авиаперевозки внутри страны.

В Петербурге в эти дни проходит двадцать третья сессия ассамблеи Всемирной туристской организации, на которой, в качестве участника присутствует также врио губернатора Александр Беглов. Он высказал мнение, что город должен принять участие в этой программе, поскольку число авиакомпаний, совершающих полеты из Пулково, возрастает.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что с начала года стоимость билетов на самолет эконом-класса возросла почти на четверть. С января по август подорожание составило почти 25%.