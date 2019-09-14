Беспилотники вызвали пожар на самом крупном в мире НПЗ в Саудовской Аравии

Злоумышленники сообщили, что и дальше намерены атаковать саудовские объекты. Фото: https://pixabay.com

Злоумышленники сообщили, что и дальше намерены атаковать саудовские объекты. Фото: https://pixabay.com

На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии случился пожар. Предполагается, что пожары стали следствием атаки беспилотников.

Самое масштабное в мире предприятие по нефтепереработке, принадлежащее государственной компании Saudi Aramco, загорелось ночью в субботу, 14 сентября. В 4 утра пожарные приступили к тушению объектов. На данный момент огонь побежден.

Как стало известно после, ответственность за произошедшее взяли на себя хуситы, приверженцы мятежного йеменского движения. Они запустили на предприятие десять дронов, что и стало причиной возгорания. Сведения об этом появились на телеканале Al Massira.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Петроградском районе Петербурга произошел пожар, вызванный загоревшейся проводкой. Пожарная сигнализация не среагировала должным образом.