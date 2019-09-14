Киев выступил против особого статуса Донбасса

Вадим Пристайко сделал свое заявление в ходе выступления на "Ялтинской европейской конференции". Фото: https://mfa.gov.ua

Вадим Пристайко сделал свое заявление в ходе выступления на "Ялтинской европейской конференции". Фото: https://mfa.gov.ua

В МИД Украины отказались от каких-либо поправок в конституции, которые предоставили бы особый статус Донбассу.

В Министерстве иностранных дел также отметили, что не планируют предоставлять Донбассу полную амнистию в рамках договоренностей минских соглашений. По словам Вадима Пристайко, возглавляющего МИД Украины, полная амнистия не представлялась возможной ни в 2015 году, когда был принят соответствующий закон, ни в рамках действующей сейчас дипломатии. Об этом сообщает ТАСС.

Однако глава МИД заявил, что страна не отрицает возможности достижения компромисса по вопросу особого статуса региона, однако требует пролонгации.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что украинские власти намерены соединить Балтийское и Черное моря с помощью водного пути. Этот проект предполагает также участие Польши и Белоруссии.