Вдоль финляндско-российской границы раскладывают вакцину от бешенства

Территория страны с 1991 года считается свободной от бешенства. Фото: https://pixabay.com

Территория страны с 1991 года считается свободной от бешенства. Фото: https://pixabay.com

В течение пяти недель с самолетов будут сбрасываться приманки, внутри которых находится вакцина.

Данное мероприятие ежегодно проводится в профилактических целях. Вакцина выглядит как коричневые кусочки, источающие сильный рыбный запах. Их сбрасывают с самолетов вдоль российско-финляндской границы в радиусе 40 километров от нее.

Ведомство продовольственной безопасности Финляндии, которое проводит это мероприятие, предупреждает, что приманки не стоит трогать руками и лучше не позволять домашним животным приближаться к ним. Если приманку обнаружили вне лесного массива, лучше вооружиться перчатками и отнести её в лес. Об этом пишет портал Yle Uutiset.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что значительная часть петербуржцев выразила положительное отношение к Финляндии. 95% горожан хорошо относятся к этой стране.