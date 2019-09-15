В Роспотребнадзоре рассказали о правилах здорового сна

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах здорового сна. Специалисты Петербурга составили специальную памятку с правилами.

Эксперты советуют совершать перед сном небольшие прогулки на свежем воздухе. Рекомендуется также засыпать и просыпаться в одно и то же время, ввести привычки перед сном (например, слушать успокаивающую музыку, принимать ванну). Важно спасть в полумраке, тишине и прохладе.

Специалисты отметили, что спальня должна быть только для сна. Из комнаты стоит убрать телевизоры, компьютеры и прочую технику. На кровати должны быть комфортные для человека матрас и подушки

Кроме того в ведомстве добавили, что дети должны спать от 10-13 часов, подростки от 8-10 часов, а сон взрослых должен быть еще короче – по 7-9 часов.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что плохой сон во взрослой жизни может быть связан с плохим поведением в детстве.