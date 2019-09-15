В Колпино ОМОНовцы хотели обезвредить игрушечную бомбу

В Колпино ОМОНовцы хотели обезвредить игрушечную бомбу
Предмет оказался неопасен. Фото: Baltphoto/ Андрей_Пронин

Сегодня утром, 15 сентября, жителей города Колпино напугал подозрительный предмет. Со слов очевидцев, он напоминал самодельное взрывное устройство.

Инцидент произошел на Понтонной улице. На место оперативно прибыли сотрудники правопорядка, которые вызвали взрывотехников. Рядом с мусорными баком лежали тротиловые шашки с подсоединённым таймером.

Как сообщили GazetaSPb правоохранительные органы, сотрудники ОМОН внимательно осмотрели предмет. Оказалось, что «взрывное» устройство вовсе неопасно, такие сувенирные часы, предположительно, приобретены в магазине приколов.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что кандидат медицинских наук назвал симптомы рака мозга.

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