Чемезов не исключил смены названия самолета Superjet

Чемезов не исключил смены названия самолета Superjet
Новое название не называется. Фото: pixabay.com

Название самолета Superjet 100 могут изменить на русское. Такое мнение выразил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Он рассказал что название может измениться, однако вариантов никаких не озвучил. Со слов главы «Ростеха», стоит отстраняться «от зависимости от иностранных комплектующих». Он добавил, пишет РБК, что все российские самолеты убыточны, так как расходы на них покрываются за счет военной статьи.

Сергей Чемезов заявил, что у судна есть «детские болезни», для лечения которых нужно время, они отрабатываются.

Воздушное судно Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» совершило экстренную посадку, когда направлялось из столицы в Мурманск. Самолет вернулся в «Шереметьево» через менее 30 минут после взлета. В результате катастрофы погиб 41 человек. Трагический рейс состоялся 5 мая.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в петербургском аэропорту был задержан матерившийся пассажир.

авиакомпания название самолет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ДТП на трассе «Зуево – Новая Ладога» пострадали четвертое: двое ...
В Волховском районе ищут девятилетнего мальчика с тягой к приключениям
Птербуржцев предупредили о колебаниях атмосферного давления
Лиховидов рассказал о будущем Квартала Сета Солберга
Аренда жилья в Петербурге подорожала на 10%
Чемезов не исключил смены названия самолета Superjet
Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Волховском районе
Иномарка и мусоровоз создали пробку на проспекте Энгельса