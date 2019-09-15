Чемезов не исключил смены названия самолета Superjet

Название самолета Superjet 100 могут изменить на русское. Такое мнение выразил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Он рассказал что название может измениться, однако вариантов никаких не озвучил. Со слов главы «Ростеха», стоит отстраняться «от зависимости от иностранных комплектующих». Он добавил, пишет РБК, что все российские самолеты убыточны, так как расходы на них покрываются за счет военной статьи.

Сергей Чемезов заявил, что у судна есть «детские болезни», для лечения которых нужно время, они отрабатываются.

Воздушное судно Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» совершило экстренную посадку, когда направлялось из столицы в Мурманск. Самолет вернулся в «Шереметьево» через менее 30 минут после взлета. В результате катастрофы погиб 41 человек. Трагический рейс состоялся 5 мая.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в петербургском аэропорту был задержан матерившийся пассажир.