СКА обыгрывает «Йокерит» после второго периода

На стадионе кипят страсти – счет 2:1, пока что лидирует петербургская команда.

Встреча проходит сегодня, 15 сентября, в Ледовом дворце. Там встретились СКА и «Йокерит» в рамках КХЛ. Первый период завершился со счетом 0:0, а вот второй выдался более активным. Первую шайбу забросил хоккеист финской команды – Петри Контиола. Петербуржцы, собравшись с мыслями, уже через пару минут сравняли счет. Автором гола стал Ярно Коскиранта. Второй же принадлежит Наилю Якупову, которым увеличил разрыв между командами. На данный момент счет 2:1. У петербуржцев есть все шансы вырвать победу.

Напоминаем, что в 2018 году «Йокерит» и ЦСКА установили рекорд по продолжительности игры — они играли 142 минуты 9 секунд.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Малком, Аршавин и Кержаков сыграют в теннис в рамках St. Petersburg Open. Медведев хочет увидеть, как они справятся с теннисным мячом. Турнир пройдет с 16 по 22 сентября в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене».