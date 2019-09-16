Водоканал очистил и смягчил воду для жителей Красного Села

Теперь в Красное Село будет поступать мягкая и очищенная вода из Невы. Об этом позаботился ГУП «Водоканал Петербурга».

Петербургский «Водоканал» запустил насосную станцию «Таллинская». В настоящее время она работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, а качество воды соответствует необходимым показателям, в том числе СанПин.

До ввода станции в эксплуатацию водоснабжение в городе шло из Ордовикского водоносного горизонта через водопроводную насосную станцию «Дудергофская». Как отмечает предприятие, подземная вода значительно жестче.

Ранее в GazetaSPb сообщали о заявлении «Водоканала». Сотрудники предприятия сообщили, что вода в Петербурга безопасна для употребления.