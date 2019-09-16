За неделю Петербург отчистили от 2 тысяч тонн грязи

За неделю Петербург отчистили от 2 тысяч тонн грязи
В городе проводят влажную уборку. Фото: gov.spb.ru

За минувшую неделю из Петербурга вывезли более 2 тыс. тонн смета и мусора.

С 9 по 15 сентября в городе работало 4,8 тыс. смен техники. Как сообщили в комитете по благоустройству, в работе также участвовали 8 тыс. смен дворников. Сотрудники вычищали дороги и тротуары.

В городе проводят и влажную уборку, пока это позволяют погодные условия. В результате очистки дорожных магистралей было израсходовано не менее 2,6 тыс. кубометров воды.

В комитете также добавили, что сегодня, 16 сентября, в уборке города задействованы 777 работников, а также 326 единиц спецтехники.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что собирается вывозить мусор в Новгородскую область.

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