Финляндия сыграет с Россией

Финны еще не обыгрывали россиян на международных чемпионатах. Фото: pixabay.com

Финны еще не обыгрывали россиян на международных чемпионатах. Фото: pixabay.com

Российская сборная в составе мужской команды одержала победу во втором матче на чемпионате Европы. Игра проходила в Словении. Следующая матч состоится с Финляндией.

Россияне победили соперников в трех партиях из четырех, не испытав особых проблем. Теперь соперниками россиян станут финны.

Напомним, что российскую сборную тренирует финский специалист Туомас Саммельвуо.

Финской сборной еще ни разу не удавалось обыгрывать россиян на международных чемпионатах.

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