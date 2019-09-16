В МЧС рассказали о первых морозах в Петербурге

Горожане могут попрощаться с теплой погодой – в ближайшие дни их ожидают морозные ночи.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Пугающим прогнозом делятся в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, ссылаясь на Гидрометцентр. Они предупреждают, что в ночь с 18 на 19 сентября ударят первые морозы – температура опустится до минус трех градусов. Из-за этого земля покроется ледяной коркой, так что автомобилистам стоит задуматься о смене резины, а петербуржца быть готовыми к холодам и достать теплые куртки.

Напоминаем, что в связи с этим дома начнут периодически протапливать – батареи начнут теплеть с сегодняшнего дня. Сейчас за окном дождь и дует холодный ветер – впрочем, ничего необычного для Северной столицы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Леноблводоканал» оценивает готовность к зиме на 95%. У компании есть еще время, чтобы сделать все, чтобы жители Ленинградской области не мерзли в отопительный сезон.