Десяток самолетов кружат над Петербургом по непонятной причине

По предварительным данным, бортам мешает приземлиться плохая погода.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Над Пулково кружили около десяти лайнеров. Пока что в аэропорту никак не комментировали происходящее, но есть несколько версий. Во-первых, им могли помешать погодные условия – за окном идет дождь и бушует ветер. Во-вторых, у Пулково летел борт спецотряда «Россия». Обычно он занимается перевозкой первых лиц государства. Президент РФ Владимир Путин сейчас находится в Турции, а 18 сентября состоится инаугурация врио губернатора Александра Беглова. Возможно, глава государства захотел поздравить коллегу и поприсутствовать на мероприятии.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в МЧС рассказали о первых морозах в Санкт-Петербурге. Они предупреждают, что в ночь с 18 на 19 сентября ударят первые морозы – температура опустится до минус трех градусов. Из-за этого земля покроется ледяной коркой, так что автомобилистам стоит задуматься о смене резины, а петербуржца быть готовыми к холодам и достать теплые куртки.